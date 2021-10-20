Дик Адвокат: Карпин – хороший тренер, но он зависит от игроков

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат на встрече с тренерами академии санкт-петербургского клуба поделился мнением о наставнике российской национальной команды Валерии Карпине.
«37 место России в рейтинге ФИФА? Это может измениться за один год. С национальными командами всегда так. Невозможно всегда быть наверху. Думаю, важно находить молодых игроков. Когда мы прибыли, у нас были Кержаков и Аршавин. Они за несколько лет улучшили свои качества, и Кержаков уехал в «Севилью».
Успех национальной команды зависит от успеха в клубах. Сейчас тренер — Карпин, и последние матчи показывают, что потенциал есть. Дайте ему время. Карпин — хороший тренер. Он имеет достаточно опыта, чтобы сделать всё как нужно. Он не паникует, работает. Молодец! Любой тренер, в том числе Карпин, всегда зависит от игроков. Вы настолько хороши, насколько хороши ваши игроки», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 20 октября 2021
-
12:47
-
12:45
-
12:44
-
12:41
-
12:24
-
12:14
-
12:14
-
12:12
-
11:55
-
11:51
-
11:42
-
11:41
-
11:33
-
11:25
-
11:21
-
10:57
-
10:54
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:23
-
10:01
-
10:01
-
09:40
-
09:37
-
09:27
-
09:26
-
09:22
-
08:48
-
08:30
-
04:53
-
03:18
-
03:05
-
02:05
-
01:55