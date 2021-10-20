Дик Адвокат: Карпин – хороший тренер, но он зависит от игроков

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат на встрече с тренерами академии санкт-петербургского клуба поделился мнением о наставнике российской национальной команды Валерии Карпине.



«37 место России в рейтинге ФИФА? Это может измениться за один год. С национальными командами всегда так. Невозможно всегда быть наверху. Думаю, важно находить молодых игроков. Когда мы прибыли, у нас были Кержаков и Аршавин. Они за несколько лет улучшили свои качества, и Кержаков уехал в «Севилью».



Успех национальной команды зависит от успеха в клубах. Сейчас тренер — Карпин, и последние матчи показывают, что потенциал есть. Дайте ему время. Карпин — хороший тренер. Он имеет достаточно опыта, чтобы сделать всё как нужно. Он не паникует, работает. Молодец! Любой тренер, в том числе Карпин, всегда зависит от игроков. Вы настолько хороши, насколько хороши ваши игроки», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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