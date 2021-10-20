Суд признал «Тамбов» банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом футбольный клуб «Тамбов», который в прошлом сезоне выступал в Российской Премьер-Лиге. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.



«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в карточке дела.



Ранее стало известно, что Правоохранительные органы проводят обыски по уголовному делу о мошенничестве у экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов». Обыски проходят в домах бывшего спортивного директора Павла Худякова, бывшего генерального директора Ольги Коноваловой и ещё нескольких сотрудников клуба



Размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивался в 536,8 млн рублей. Из-за финансовых проблем деятельность клуба была приостановлена. В отношении руководителей «Тамбова» были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В частности, из-за того, что клуб не выплачивал зарплаты футболистам.

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