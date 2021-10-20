Дик Адвокат: лимит? Для таких клубов, как «Зенит», это большая проблема

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат на встрече с тренерами академии санкт-петербургского клуба поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

«Лимит? Сложный вопрос. Для таких больших клубов, как «Зенит», это большая проблема. Клуб хочет получить лучших игроков, но не может это сделать из-за ограничений. Но в то же время я понимаю маленькие клубы. А ещё тех, кто говорит о развитии молодых игроков. Это тоже важно. Никто не знает, что лучше», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 20 октября, Адвокат проведёт встречу с болельщиками перед матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Ювентус» на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 22:00 мск.