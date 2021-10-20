Андрей Ещенко рассказал, как изменилось питание в «Спартаке» после прихода Руя Витории

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как изменилось питание в клубе после прихода главного тренера Руя Витории.



«Я строже слежу за питанием. Сахар стараюсь исключать, хотя и раньше спокойно без него обходился. Горький шоколад могу себе позволить или десерт заточить на отдыхе, в приличном ресторане. Очень редко — жареную картошку, драники. Из Сибири омуля привозят, кедровые орехи, травяной чай для иммунитета, все сборы пью — отличное самочувствие. За остальным слежу, не мешаю мясо с рыбой, не ем тяжёлых салатов вроде «шубы» или оливье. Разве что на Новый год, хотя сейчас нет проблем с диетическими аналогами. Чего-то просто не хочется, в «Макдональдс», например, никогда не тянуло, ни к коле, ни к бургерам. От чего-то приходится отказываться.



С приходом Руя Витории в «Спартак» из рациона исчез пирог с яблоками, шарлотка. Хотя десертов и раньше не было, только этот. Хороший продукт. Но калорийный», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».