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Сергей Ребров: в «Вест Хэме» я выходил на пять минут и гордился этим

Сергей Ребров: в «Вест Хэме» я выходил на пять минут и гордился этим
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Бывший игрок сборной Украины Сергей Ребров, возглавляющий «Аль-Айн», поделился воспоминаниями о выступлении в английской Премьер-лиге. Форвард играл за «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед». В составе английских клубов он забил 11 голов.

«Я очень горжусь тем, что пережил там. Я не всегда играл? Да, это так. Но в «Вест Хэме» я выходил на поле на пять минут и гордился этим. Болельщики ценят, если ты выкладываешься по полной. Мне было приятно выступать там. В «Тоттенхэме» тоже. Мне нравится их культура», — приводит слова Реброва Diari Ara.

Сергей также выступал за донецкий «Шахтёр», киевское «Динамо», стамбульский «Фенербахче» и казанский «Рубин». В составе «Рубина» он стал чемпионом России. За сборную Украины Ребров сыграл 75 матчей и забил 15 голов.

Видеообзор матча «Эвертон» — «Вест Хэм»

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