Сергей Ребров: в «Вест Хэме» я выходил на пять минут и гордился этим

Бывший игрок сборной Украины Сергей Ребров, возглавляющий «Аль-Айн», поделился воспоминаниями о выступлении в английской Премьер-лиге. Форвард играл за «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед». В составе английских клубов он забил 11 голов.
«Я очень горжусь тем, что пережил там. Я не всегда играл? Да, это так. Но в «Вест Хэме» я выходил на поле на пять минут и гордился этим. Болельщики ценят, если ты выкладываешься по полной. Мне было приятно выступать там. В «Тоттенхэме» тоже. Мне нравится их культура», — приводит слова Реброва Diari Ara.
Сергей также выступал за донецкий «Шахтёр», киевское «Динамо», стамбульский «Фенербахче» и казанский «Рубин». В составе «Рубина» он стал чемпионом России. За сборную Украины Ребров сыграл 75 матчей и забил 15 голов.
Видеообзор матча «Эвертон» — «Вест Хэм»
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 20 октября 2021
-
14:12
-
14:01
-
14:01
-
13:47
-
13:46
-
13:46
-
13:32
-
13:27
-
13:15
-
13:03
-
13:02
-
13:02
-
12:58
-
12:47
-
12:45
-
12:44
-
12:41
-
12:24
-
12:14
-
12:14
-
12:12
-
11:55
-
11:51
-
11:42
-
11:41
-
11:33
-
11:25
-
11:21
-
10:57
-
10:54
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:23
-
10:01