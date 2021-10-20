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Адвокат объяснил провал сборной России в финальной части Евро-2012

Адвокат объяснил провал сборной России в финальной части Евро-2012
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Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат на встрече с тренерами академии санкт-петербургского клуба объяснил провал национальной команды в финальной части чемпионата Европы – 2012.

«Команда у нас была замечательная – сочетание футболистов из «Зенита» и ЦСКА. Начали мы не очень, но потом стали побеждать и попали на Евро. Обыграли Чехию, сыграли вничью с Польшей и необъяснимо проиграли Греции.

Это вопрос удачи. Иногда не получается достичь результата, даже когда играете лучше по всем параметрам.

Хорошие футболисты должны сами знать, что делать. Только это делает их лучшими. Не надо думать, что вы знаете лучше тренера. Если так считаете, то вы не топ-игрок», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 20 октября, Адвокат проведёт встречу с болельщиками перед матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Ювентус» на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 22:00 мск.

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