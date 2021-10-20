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Дик Адвокат объяснил, почему продолжает работать главным тренером

Дик Адвокат объяснил, почему продолжает работать главным тренером
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Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат на встрече с тренерами академии санкт-петербургского клуба объяснил, почему по-прежнему остаётся в профессии.

«Я постоянно возвращаюсь, потому что люблю футбол. Люблю работать с молодыми игроками. Это поддерживает жизнь в тебе и делает тебя немного молодым», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В декабре прошлого года Адвокат сообщил руководству «Фейеноорда» о завершении карьеры по окончании сезона. Напомним, ранее Адвокат возглавлял санкт-петербургский «Зенит» и сборную России. Но в июле 2021 года стало известно, что наставник принял решение возглавить сборную Ирака.

Сегодня, 20 октября, Адвокат проведёт встречу с болельщиками перед матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Ювентус» на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 22:00 мск.

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