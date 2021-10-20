Дик Адвокат рассказал, мог ли возглавить «Зенит» в 2018 году

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат прокомментировал информацию о том, что мог возглавить санкт-петербургский клуб в 2018 году.

«Я слышал об этом из СМИ. Слышал, что меня хотели назначить. Но это слухи. Из этого ничего не получилось», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В декабре прошлого года Адвокат сообщил руководству «Фейеноорда» о завершении карьеры по окончании сезона. Напомним, ранее Адвокат возглавлял санкт-петербургский «Зенит» и сборную России. Но в июле 2021 года стало известно, что наставник принял решение возглавить сборную Ирака.



Сегодня, 20 октября, Адвокат проведёт встречу с болельщиками перед матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Ювентус» на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 22:00 мск.