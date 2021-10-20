«Это уничтожит клубный футбол». Колосков — об идее проведения ЧМ каждые два года

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал идею проведения чемпионата мира каждые два года.



«Я категорически против новшества проводить чемпионат мира каждые два года. Во-первых, это просто уничтожит клубный футбол, всю ту стройную систему, которая существует сейчас. Международный календарь заполнен до отказа, что времени нет даже сейчас. Когда идут еврокубки, команды уже играют через два дня на третий. Представьте себе, если при новой системе нужно будет провести ещё как минимум пять игр в отборочном цикле? Плюс, надо учитывать дни на подготовку.



Также будут полностью ликвидированы товарищеские матчи. Просто напросто некогда будет проводить клубные соревнования в Европе, потому что не стоит забывать о чемпионате Европы и отборочном к нему турнире. Считаю, что это очень вредная идея для футбола как европейского, так и южноамериканского.



Во-вторых, вы представляете, какая нагрузка выпадет на игроков? Сейчас они играют до 60 игр в сезоне на пределе физических возможностей. Здесь им добавится как минимум пять дополнительных игр, а сам финальный турнир чемпионата мира занимает больше месяца. Всё это очень высокая нагрузка, повысится травматизм.



Уже многие тренеры, футболисты, руководители клубов, все Федерации Европы, УЕФА неоднократно выступали против идеи проводить чемпионат мира каждые два года. Такое нововведение принесёт колоссальный вред футболу», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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