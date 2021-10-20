Червиченко: за те деньги, что получают футболисты, они должны играть на ЧМ раз в полгода

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об идее проведения чемпионата мира каждые два года.



«Лично мне интересно смотреть такой турнир, как чемпионат мира. Если его будут проводить каждые два года, то желание вряд ли пропадёт. Чемпионат мира по хоккею проходит каждый год, но особо не приедается: мы смотрим, болеем. Думаю, что за этим последуют и изменения формата чемпионата Европы, поэтому каждый год мы будем смотреть что-то интересненькое.



Будучи зрителем, я бы не заморачивался по поводу плотности графика. Как правило, в чемпионатах мира участвуют лучшие, а быть лучшим — значит иметь многомиллионную зарплату. Пусть за эти деньги они пашут, как кони в поле. Если футболисты будут играть больше, то ничего страшного не случится. Кто не хочет играть больше, может меньше зарабатывать. За деньги, что футболисты получают сейчас, они должны играть на чемпионатах мира раз в полгода.



Те, кто высказывается против, кому что-то не нравится, могут попробовать себя у станка или на другом производстве. Там точно нет чемпионатов мира, да и график, наверное, полегче. Все хотят получать как можно больше денег, но меньше делать. Надо наоборот их задавливать, поскольку общество отдаёт им огромные суммы. Игроки стоят сотни миллионов, их зарплаты доходят до десятков миллионов. Пусть пашут, как одинокие быки посреди поля. То же самое и менеджеры клубов. Отсос денег из мировой экономики футбольным миром огромен, а отдача не такая и великая — точно не на эти деньги», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.