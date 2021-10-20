Шубенков поделился мнением о разговорах спортсменов про зарплату Дзюбы

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков назвал завистью разговоры спортсменов о зарплате нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и других игроков.



«Разговоры наших спортсменов о зарплате Дзюбы и других футболистов — это всё зависть. Мы тоже хотим столько получать. Почему бы нет? Но в российской лёгкой атлетике это невозможно, сегодня точно. Зарплаты в ФНЛ — это уже что-то человеческое, сопоставимое с топовыми легкоатлетами», — сказал Шубенков в эфире передачи «50 вопросов. Спорт».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.