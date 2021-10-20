Резервным для «Спартака» на сезон-2021/2022 заявлен стадион «Арена Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Ранее стало известно, что власти Москвы обсуждают введение «краткосрочного локдауна» во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Ограничения коснутся всех, QR-коды действовать не будут. Это означает, что и спортивные мероприятия должны будут проходить без зрителей. Это может коснуться домашних матчей московских клубов в Российской Премьер-Лиге – «Спартака» (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с «Локомотивом») и «Динамо» (6 ноября с «Краснодаром»).



Также стало известно, что в период нерабочих дней в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий.