Резервным для «Спартака» на сезон-2021/2022 заявлен стадион «Арена Химки»
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Резервным для «Спартака» на сезон-2021/2022 заявлен стадион «Арена Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что власти Москвы обсуждают введение «краткосрочного локдауна» во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Ограничения коснутся всех, QR-коды действовать не будут. Это означает, что и спортивные мероприятия должны будут проходить без зрителей. Это может коснуться домашних матчей московских клубов в Российской Премьер-Лиге – «Спартака» (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с «Локомотивом») и «Динамо» (6 ноября с «Краснодаром»).
Также стало известно, что в период нерабочих дней в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий.
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