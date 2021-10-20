Артём Дзюба: «Ювентус» точно не будет закрываться. «Зениту» нельзя допускать ошибки

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о плане на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом».

«Ювентус» точно не будет от нас закрываться, захочет играть первым номером. Тут нам придётся больше бегать, нельзя проигрывать единоборства и допускать ошибки. Если в РПЛ какие-то команды тебя за ошибки простят, на таком уровне это не прощается никогда. Это понимают все, кто хоть раз участвовал в Лиге чемпионов. Также и со «Спартаком» и «Динамо». Такие принципиальные матчи нужно выигрывать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Если побеждает соперник, это его окрыляет. Он понимает, что чемпион не так грозен, как о нём говорят. Если выигрываем мы, им становится тяжелее — снова приходится догонять, и они начинают думать, что не всё в их королевстве так прекрасно. В этом вся суть. Нам нужно максимально мобилизоваться», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».