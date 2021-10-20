Гари Линекер отреагировал на увольнение Стива Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал увольнение Стива Брюса с поста главного тренера «Ньюкасл Юнайтед». Контракт со специалистом был расторгнут сегодня, 20 октября.
««Ньюкасл» уволил Стива Брюса. Вообще не ожидал этого. Стив Брюс с достоинством воспринял эту трудную ситуацию. Учитывая сложные обстоятельства и слабую работу клуба по укреплению состава, он справился так, как и следовало ожидать. Желаю всего лучшего этому достойному человеку», — написал Линекер в своём «твиттере».
7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. «Ньюкасл» в 8 матчах набрал 3 очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
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