Ещенко: арбитрам в России надо дать хорошую зарплату, чтобы посторонние мысли не возникали

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о судействе в Российской Премьер-Лиге.
«Хорошую зарплату им надо дать прежде всего, чтобы посторонние мысли не возникали. А потом внимательно смотреть. Если всё равно ошибаются так, что даже VAR не спасёт, более серьёзные меры нужны, наверное. Сколько судей сейчас обслуживают одну игру? Шесть? Семь? Ответственность должна быть, в 14 глаз можно рассмотреть что угодно», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».
Ранее исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что Василий Казарцев будет отстранён от судейской деятельности до конца года. Он допустил ошибку в матче, в котором московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0. В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева.
- 20 октября 2021
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