Альбиоль: думаю, Иосифов дебютирует за основную команду «Вильярреала» в этом году
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36-летний защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль рассказал об адаптации российского полузащитника Никиты Иосифова в испанском клубе. Напомним, 20-летний футболист на данный момент выступает за «Вильярреал Б».
«Никита уже немного говорит по-испански. Дайте ему время. Когда он дебютирует за основную команду «Вильярреала»? Спросите Эмери. Я не знаю. Думаю, в этом году. Сезон длинный, матчей много, и он должен получить шанс. Никита потихоньку прибавляет в общении. Понятно, что ему тяжело приехать из России и учить испанский. Если бы я поехал в Россию, мне понадобилось бы минимум три года на язык. Он старается, каждый день — новое слово», — сказал Альбиоль в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
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