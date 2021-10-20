«Спасибо, Стив». Алан Ширер прокомментировал увольнение Брюса с поста тренера «Ньюкасла»
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Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер прокомментировал информацию об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера «сорок».
«Я знаю, как тяжело было каждому тренеру в «Ньюкасле» в последние 14 лет. Я также знаю, как сильно Стив и его семья хотели, чтобы у них всё получилось. В сложных для любого человека обстоятельствах он удерживал «Ньюкасл» в АПЛ на протяжении двух сезонов. Наступила новая эра, но спасибо тебе, Стив, за усилия и преданность», — написал Ширер в своём «твиттере».
«Ньюкасл» в 8 матчах набрал 3 очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
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