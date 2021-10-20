Обольский объяснил, почему отказался менять третью лигу Испании на РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Николай Обольский, выступающий за испанский клуб «Культураль Леонеса», рассказал о разнице между российским и испанским футболом.

«Отличие российского футбола от испанского в том, что в Испании всё настроено на работу. В России ты просто зарабатываешь, а здесь живёшь футболом. В сильных командах люди готовы играть бесплатно, и я говорю третьей лиге. Конечно, деньги важны, но здесь они идут второстепенно. Тебе платят, но основное — ты должны работать, тебя улучшают. Есть люди, которые долго играют в ФНЛ, но не растут. То же самое и с тренерами. А здесь все хотят стать лучше, чем вчера. Всё построено на улучшении тебя самого.



Этим летом у меня было предложение из РПЛ — от «Нижнего Новгорода». Многие говорят, что некорректно такие вещи объявлять, но в этом нет ничего такого. Вот было такое предложение у меня. Допустим, выбрал бы «Нижний», контракт на два года минимум. Зарплата — в три раза выше, чем здесь. Даже в пять раз выше, если учесть премиальные. Неважно, сколько получаю в Леоне. Я здесь получаю опыт, и это намного важнее. Футбол — это же как образование. Чтобы учиться в университете и потом пойти работать, ты же платишь. После этого — получил образование и идёшь работать. Сейчас я получаю образование, и мне ещё за это платят. Я бы хотел здесь быть и без денег. Грубо говоря, получаю 3 тысячи. Даже если бы получал тысячу… Я здесь получаю образование и опыт, который не получил бы ни в одной команде РПЛ, тем более ФНЛ. Может, потом заработаю уже как тренер или агент и эти знания мне ещё больше дадут. Знаю язык, знаю спортивных директоров команд.



«Нижний Новгород» предлагал контракт на два года, хорошие деньги. Но возьмём лучший вариант: забью 10 голов — перешёл бы в хорошую команду РПЛ. Это ещё контракт на три года. Мне уже будет 29 лет. Понятно, что зарплата больше. Но 29 лет… Когда ещё можно будет попробовать себя где-то ещё? Забью 10-15 голов в третьей лиге Испании — могут уже взять в команду из Примеры или Сегунды», — сказал Обольский в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.