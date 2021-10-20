Обольский: Миранчук должен всем сказать: «Ваши ожидания — ваши проблемы»

Бывший нападающий «Динамо» Николай Обольский, выступающий за испанский клуб «Культураль Леонеса», высказался о критике в адрес полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«Знаю, что в России некоторые критикуют Миранчука. Но Алексей перешёл в топ-команду. «Аталанта» — это прямо гранд-гранд. Он должен всем сказать: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Надо просто расслабиться и наслаждаться каждым днём. Туда, где сейчас он, хотят попасть не только российские игроки, а футболисты со всего мира.
Если бы Миранчук остался в России, он бы никогда не вышел на уровень «Аталанты». Невозможно выйти на уровень «Аталанты», не тренируясь каждый день с теми, кто лучше тебя. Сколько бы игр ты ни провёл в РПЛ, на конкурентоспособный уровень в Европе не выйдешь», — сказал Обольский в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 20 октября 2021
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