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Гисдоль рассказал о состоянии игроков «Локомотива» перед матчем с «Галатасараем»

Гисдоль рассказал о состоянии игроков «Локомотива» перед матчем с «Галатасараем»
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о состоянии игроков железнодорожников перед матчем третьего тура Лиги Европы с «Галатасараем».

«Дима Баринов и Пабло – это спасительная связка, которая помогла нам в обороне. Баринов — не прирождённый центральный защитник, но он полностью отдался команде, пожертовал своими интересами, чтобы закрыть эту брешь. Ситуация с центральными защитниками остаётся напряжённой, но мы надеемся, что скоро поправится Тин Едвай и начнёт играть. Надеюсь, что восстановление Мурило тоже не затянется», — сказал Маркус Гисдоль на пресс-конференции.

Матч 3-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» состоится завтра, 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.

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