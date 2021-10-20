Гисдоль: Терим – тренер-лис. Задаст нам несколько ребусов, которые нужно будет разгадать

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги Европы с «Галатасараем».



«Игроки день за днём готовятся к игре. Мы уже тренируемся пять дней, это будет наша вторая игра. Но вы знаете, что главные ожидания — предвкушение матча. Это будет особенная игра, ведь это лига Европы. Хорошие предчувствия, мы хорошо подготовились к игре. Мы знаем, что «Галатасарай» лидирует в Турции. Отдаём себе отчёт о том, что предстоит завтра. Конечно, мы очень основательно готовимся к этому сопернику, знаем главного тренера — Фатиха Терима, у меня была возможность с ним познакомиться. Я бы его назвал тренером-лисом. В игре команды прослеживается его почерк. Это тактически дисциплинированная команда, у них очень быстрые игроки по краям, хорошо выходят из под прессинга, очень опасно убегают в атаку. Он задаст нам несколько ребусов, теорем, которые нужно будет разгадать», — сказал Гисдоль на пресс-конференции.



Матч 3-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» состоится завтра, 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.

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