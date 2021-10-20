Гисдоль: доверие молодым — генеральная стратегия «Локо», хотим воплотить её в реальность

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мнением о будущем железнодорожников.
«Нам предстоит тяжёлая работа, потому что в клубе произошли большие изменения. Результат этой работы мы увидим может спустя две недели, может, спустя несколько месяцев. Доверие молодым — это генеральная стратегия клуба, которую хотим воплотить в реальность. Могу сказать, что команда будет добиваться результатов не только благодаря включению только молодёжи, нам нужны и зрелые, опытные игроки: как Гильерме, Смолов. Мы будем идти поэтапно по этому процессу. Игрок должен быть очень хорошим, неважно, какого он возраста. Если молодой и опытный игрок находятся на одном уровне, то будет играть молодой», — сказал Гисдоль на пресс-конференции.
Матч 3-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» состоится завтра, 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 20 октября 2021
-
17:09
-
17:07
-
16:56
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:18
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:41
-
15:36
-
15:33
-
15:31
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:12
-
15:03
-
15:00
-
14:50
-
14:43
-
14:39
-
14:38
-
14:35
-
14:32
-
14:12
-
14:01
-
14:01
-
13:47
-
13:46
-
13:46