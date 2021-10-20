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Гисдоль: доверие молодым — генеральная стратегия «Локо», хотим воплотить её в реальность

Гисдоль: доверие молодым — генеральная стратегия «Локо», хотим воплотить её в реальность
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мнением о будущем железнодорожников.

«Нам предстоит тяжёлая работа, потому что в клубе произошли большие изменения. Результат этой работы мы увидим может спустя две недели, может, спустя несколько месяцев. Доверие молодым — это генеральная стратегия клуба, которую хотим воплотить в реальность. Могу сказать, что команда будет добиваться результатов не только благодаря включению только молодёжи, нам нужны и зрелые, опытные игроки: как Гильерме, Смолов. Мы будем идти поэтапно по этому процессу. Игрок должен быть очень хорошим, неважно, какого он возраста. Если молодой и опытный игрок находятся на одном уровне, то будет играть молодой», — сказал Гисдоль на пресс-конференции.

Матч 3-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» состоится завтра, 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.

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