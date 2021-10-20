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«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА

«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА
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В матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Уже на 2-й минуте встречи счёт открыл защитник «Ювентуса» Габриеле Мулацци. Результативную передачу отдал полузащитник Матиас Соуле. На 67-й минуте преимущество туринской команды упрочил игрок Николо Турко.

Туринский «Ювентус» набрал 7 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н Юношеской лиги УЕФА. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н Юношеской лиги УЕФА являются лондонский «Челси» (6) и «Мальмё» (1). Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

Юношеская лига УЕФА. Группа H. 3-й тур
20 октября 2021, среда. 14:00 МСК
Зенит U19
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
0 : 2
Ювентус U19
Турин, Италия
0:1 Мулацци – 2'   0:2 Turco – 67'
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