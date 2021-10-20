Хавбек «Ньюкасла» — Стиву Брюсу: никогда не забуду, как вы ко мне относились

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен отреагировал на увольнение главного тренера «сорок» Стива Брюса.

«Для меня было честью и привилегией работать с таким тренером. Спасибо, Стив. Вы, без сомнения, один из самых вежливых людей, которых я встречал в футбольном мире. Вы человек слова, заботливый и справедливый человек, который всегда защищал нас, не колеблясь. Я никогда не забуду, как вы ко мне относились. Буду вечно благодарен за это», — написал Сент-Максимен в своём «твиттере».

На минувшей неделе Брюс провёл свой 1000-й матч в тренерской карьере. «Ньюкасл» в 8-м туре английской Премьер-лиги на своём поле проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:3.

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Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»