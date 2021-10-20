Иосифов: молодым российским игрокам лучше уезжать в Европу как можно раньше

20-летний российский полузащитник Никита Иосифов, выступающий за «Вильярреал Б», выразил мнение, что молодым футболистам стоит уезжать в европейские клубы как можно раньше.
«Я был на сборах с основной командой. Испанцы там увидели игры и потом связались лично. Обговорили условия, и я оказался здесь. Были другие предложения, но я всегда мечтал оказаться в Испании. Хотел работать здесь, учиться испанскому футболу, прогрессировать.
Считаю, молодым игрокам лучше уезжать в Европу как можно раньше. Не нужно ждать, смотреть на условия. Нужно просто здесь работать, показывать себя, показывать, что способен здесь сыграть. И думаю, что тогда всё получится. С возрастом сложнее уехать из России», — сказал Иосифов в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 20 октября 2021
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