В РПЛ рассказали о ситуации с проведением матчей в связи с локдауном

В Российской Премьер-Лиге прокомментировали ситуацию с проведением матчей в связи с локдауном, установленным на территории Российской Федерации.
«РПЛ организует матчи в соответствии с Регламентом, включая санитарную часть. Оперштаб РПЛ мониторит ситуацию и будет действовать исходя из решений органов исполнительной власти субъектов РФ в городах проведения матчей РПЛ», — сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги.
Власти Москвы ввели режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Ранее стало известно, что в этот период будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий.
Это означает, что и спортивные мероприятия должны будут проходить без зрителей. Это может коснуться домашних матчей московских клубов в Российской Премьер-Лиге – «Спартака» (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с «Локомотивом») и «Динамо» (6 ноября с «Краснодаром»).
- 20 октября 2021
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