«Зенит» — «Ювентус»: прямая трансляция игры на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 20 октября, «Зенит» и «Ювентус» встретятся в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Ювентус». В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером обслужит матч «Зенит» — «Ювентус». Помогать ему будут ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. В роли четвёртого судьи выступит Ален Бьери.



«Зенит» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. «Ювентус» (6) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (3) и «Мальмё» (0).