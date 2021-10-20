Лучший бомбардир «Астаны» Томасов предлагал свои услуги ЦСКА
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Полузащитник «Астаны» Марин Томасов был заинтересован в переходе в московский ЦСКА, сообщает Meta-ratings.kz. Хорватский футболист выходил с соответствующим предложением на ассистента главного тренера армейцев Григория Бабаяна, однако клуб его кандидатуру не стал рассматривать.
Томасов с 2017 года выступает за «Астану». За это время он трижды становился чемпионом Казахстана и не раз признавался лучшим игроком года и месяца в чемпионате Казахстана. Его контракт с командой истекает через год.
В нынешнем сезоне чемпионата Томасов забил 17 голов и сделал 10 голевых передач за 22 проведённых матча. В 2013 году сыграл одну игру за сборную Хорватии. Также пять раз становился вице-чемпионом своей страны и завоёвывал Кубок Хорватии.
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