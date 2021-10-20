Радченко: турнирная таблица заставит «Зенит» играть на победу с «Ювентусом». Фаворита нет

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о шансах петербургской команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«В матче «Зенит» — «Ювентус», как и в целом в Лиге чемпионов, нет фаворита. Ожидаю равной игры, но турнирная таблица заставит «Зенит» играть на победу. Они всё ещё борются за выход из группы, но многое зависит от сегодняшней встречи.



Не думаю, что у «Ювентуса» будет такое преимущество во владении мячом, как было у «Челси». Вряд ли гости будут доминировать всю игру, а петербуржцы — только обороняться. Интересно, как Семак и Аллегри построят игру, потому что у «Зенита» есть несколько схем», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.