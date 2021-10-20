Вальбуэна прокомментировал отсутствие Бензема на судебном заседании по делу о шантаже

Полузащитник «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна прокомментировал отсутствие на судебном разбирательстве по делу о шантаже форварда «Реала» Карима Бензема.
«Это дело длится шесть лет. Почти все обвиняемые здесь, только Карим не явился. Обидно. Я пойду до конца. Я ждал шесть лет. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется, чтобы закрыть это дело», – приводит слова Вальбуэна RMC Sport.
Напомним, по официальной причине Бензема не присутствует на заседании из-за подготовки к матчам за клуб. Он является фигурантом дела о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик. Из-за скандала оба игрока были отстранены от национальной команды на Евро-2016.
- 20 октября 2021
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