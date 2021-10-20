Авен отреагировал на информацию о планах по покупке «Спартака»

Бизнесмен и болельщик «Спартака» Пётр Авен прокомментировал информацию о возможной покупке московского клуба.
«Планировал ли я вновь купить «Спартак»? Сейчас — нет. Это слухи. Больше ничего не комментирую», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Сообщалось, что Пётр Авен хотел купить московский клуб, но не смог договориться с его владельцем Леонидом Федуном.
Сегодня, 20 октября, «Спартак» встретится с «Лестер Сити» в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Московский «Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы УЕФА. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Лидером группы является «Легия», набравшая 6 очков. «Наполи» (1) расположился на 3-м месте.
- 20 октября 2021
-
18:51
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:18
-
18:17
-
18:16
-
18:12
-
18:04
-
17:54
-
17:48
-
17:42
-
17:39
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:27
-
17:24
-
17:09
-
17:07
-
16:56
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:18
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:41
-
15:36
-
15:33
-
15:31