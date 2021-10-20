Авен отреагировал на информацию о планах по покупке «Спартака»

Бизнесмен и болельщик «Спартака» Пётр Авен прокомментировал информацию о возможной покупке московского клуба.

«Планировал ли я вновь купить «Спартак»? Сейчас — нет. Это слухи. Больше ничего не комментирую», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сообщалось, что Пётр Авен хотел купить московский клуб, но не смог договориться с его владельцем Леонидом Федуном.

Сегодня, 20 октября, «Спартак» встретится с «Лестер Сити» в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Московский «Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы УЕФА. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Лидером группы является «Легия», набравшая 6 очков. «Наполи» (1) расположился на 3-м месте.