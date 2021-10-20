Каррера рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Лестер»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Лестер Сити» в Лиге Европы.

«Увы, не смогу сегодня посмотреть матч, так как поеду на тренировку. Смотрел второй тайм матча с «Наполи». Думаю, сейчас «Спартак» проводит неплохой отрезок, лучше стали играть в чемпионате. Они провели хороший матч с «Наполи», дали бой «Динамо», вытянув игру с 0:2.



Я смотрел последний матч «Лестера» с «Юнайтед», и эта команда качественная во всех линиях. Преимуществом «Спартака» может быть то, что у них оборона располагается высоко, можно их обыграть на контратаках», — сказал Каррера в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Московский «Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы УЕФА. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Лидером группы является «Легия», набравшая 6 очков. «Наполи» (1) расположился на 3-м месте.