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Каррера готов рассмотреть предложение «Спартака», если оно ему поступит

Каррера готов рассмотреть предложение «Спартака», если оно ему поступит
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов рассмотреть предложение красно-белых.

«Что буду делать, если в декабре ко мне обратится «Спартак»? Конечно, я готов рассмотреть этот вариант. Безусловно, я не готов сказать «нет» никому», — сказал Каррера в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство РПЛ. Последним местом работы Массимо был итальянский «Бари». 19 апреля 2021 года Каррера был уволен из «Бари», под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала пять побед, три раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.

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