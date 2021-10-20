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Игонин: «Зениту» с «Ювентусом» нужно настраиваться на победу и играть как с «Челси»

Игонин: «Зениту» с «Ювентусом» нужно настраиваться на победу и играть как с «Челси»
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча петербургской команды с «Ювентусом» в 3-м туре Лиги чемпионов.

«Зенит» может рассматривать ничейный результат как положительный, но настраиваться нужно на победу. Им необходимо играть так же, как в матче с «Челси». Другое дело, нужна дисциплина в обороне, а «Зенит» проигрывает второй матч РПЛ подряд из-за ошибок. Вот это проблема! Они допускают много моментов у своих ворот и набирают очки, потому что играют в атаке лучше других. В лиге чемпионов этого недостаточно.

Пара Азмун — Дзюба в контратаке выглядит очень сильно, поэтому петербуржцам надо играть в два нападающих. Но всё будет зависеть от состояния футболистов, Семаку не из чего выбирать. Задача выйти из группы стоит перед «Зенитом» уже несколько лет. И никто эту задачу не снимал — её надо выполнить! Неважно, кто твой соперник», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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