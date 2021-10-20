Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррера поделился мнением о проблемах Максименко и Ларссона

Каррера поделился мнением о проблемах Максименко и Ларссона
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру футболистов красно-белых Джордана Ларссона и Александра Максименко.

«Что касается Максименко, я не буду думать за Руя Виторию, а скажу от себя. Нельзя судить только по ошибкам. Все запоминают ошибки, но многие забывают невероятные сейвы, когда вратарь тащил и давал результат. Думаю, не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Поэтому если Витория продолжает верить в Максименко, то он, наверное, поступает правильно.

Что случилось с Ларссоном? Думаю, у каждого нападающего бывают хорошие и плохие периоды. Бывает, что сезон удаётся и мяч сразу после касания залетает в ворота, а порой бывает, что бьёшь пять раз, а мяч не залетает ни разу», — сказал Каррера в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021