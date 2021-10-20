Каррера поделился мнением о проблемах Максименко и Ларссона

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру футболистов красно-белых Джордана Ларссона и Александра Максименко.

«Что касается Максименко, я не буду думать за Руя Виторию, а скажу от себя. Нельзя судить только по ошибкам. Все запоминают ошибки, но многие забывают невероятные сейвы, когда вратарь тащил и давал результат. Думаю, не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Поэтому если Витория продолжает верить в Максименко, то он, наверное, поступает правильно.



Что случилось с Ларссоном? Думаю, у каждого нападающего бывают хорошие и плохие периоды. Бывает, что сезон удаётся и мяч сразу после касания залетает в ворота, а порой бывает, что бьёшь пять раз, а мяч не залетает ни разу», — сказал Каррера в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».