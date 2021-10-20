Хабиб Нурмагомедов приехал на матч «Спартак» — «Лестер»

Известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов посетил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер Сити», передаёт корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом обслуживает матч «Спартак» — «Лестер Сити». В роли ассистентов выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвёртый судья — Аристотелис Диамантопулос.



Московский «Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы УЕФА. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Лидером группы является «Легия», набравшая 6 очков. «Наполи» (1) расположился на 3-м месте.