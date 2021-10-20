Кулибали — об оскорблявшем его болельщике: было бы приятно встретиться с этим парнем

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, как на него повлияли расистские оскорбления, которым он подвергся во время матча с «Фиорентиной».

«Я преодолел этот момент благодаря своим выдающимся товарищам по команде и персоналу. Я не спал две ночи и тоже думал, что был не прав. Болельщик позвонили мне из Флоренции. Было бы приятно встретиться с этим парнем, чтобы понять, что произошло у него в голове. Я продолжаю борьбу с расизмом, мы движемся в правильном направлении.

У каждого турнира есть свои особенности. Мы хорошо сыграли со «Спартаком», но удаление одного игрока повлияло на нас. Завтра нам придётся адаптироваться к очередному противнику, зная, что они будут сидеть глубоко. Нам нужно набраться терпения», — цитирует Кулибали Football Italia.