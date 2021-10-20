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Дик Адвокат: у «Зенита» академия европейского уровня

Дик Адвокат: у «Зенита» академия европейского уровня
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Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат побывал на экскурсии по академии петербургского клуба и оценил её инфраструктуру.

«Когда я до этого приезжал сюда в апреле, шёл снег, он идёт до сих пор. Условия изменились, сейчас это академия европейского уровня. Единственный способ развивать молодых игроков – иметь такой уровень инфраструктуры. Конечно, нужны академии в стране. Знаю, что в Краснодаре есть академия, но нужно больше», — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 20 октября, Адвокат проведёт встречу с болельщиками перед матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Ювентус» на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 22:00 мск.

Напомним, Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под руководством нидерландского специалиста клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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