«Спартак» — «Лестер»: Ларссон увеличил преимущество хозяев

Сейчас идёт матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Лестер».



Футболист «Спартака» Джордан Ларссон увеличил разницу в счёте. Виктор Мозес пошёл в борьбу и отобрал мяч у Сёюнджю на фланге. Виктор влетел в штрафную и прострелил в центр, а Ларссон в касание переправил мяч в сетку.

Встречу обслуживает греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступает Аристотелис Диамантопулос.



«Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).