Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терим: непонятно, почему в такой холод сыграем с «Локомотивом» так поздно

Терим: непонятно, почему в такой холод сыграем с «Локомотивом» так поздно
Комментарии

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Керим выразил недоумение поздним началом матча 3-го тура Лиги Европы с «Локомотивом».

«Непонятно, почему в такой холод мы играем так поздно. Например, матч «Спартака» и «Лестера» в Москве уже идёт. Мне непонятно решение УЕФА в этом вопросе», — сказал Терим на пресс-конференции.

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками команд по группе Е Лиги Европы являются римский «Лацио» и «Марсель».

Встречу обслужит бригада арбитров из Австрии во главе с Херальдом Лехнером. Помогать ему будут ассистенты Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Четвёртый рефери — Маркус Хаметер. За VAR будет отвечать немецкий судья Бастиан Данкерт, которому поможет англичанин Пол Тирни.

Новость по теме
Тренер «Галатасарая» Терим: мы с «Локомотивом» играем в группе уровня Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021