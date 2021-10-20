Терим: непонятно, почему в такой холод сыграем с «Локомотивом» так поздно

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Керим выразил недоумение поздним началом матча 3-го тура Лиги Европы с «Локомотивом».
«Непонятно, почему в такой холод мы играем так поздно. Например, матч «Спартака» и «Лестера» в Москве уже идёт. Мне непонятно решение УЕФА в этом вопросе», — сказал Терим на пресс-конференции.
Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками команд по группе Е Лиги Европы являются римский «Лацио» и «Марсель».
Встречу обслужит бригада арбитров из Австрии во главе с Херальдом Лехнером. Помогать ему будут ассистенты Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Четвёртый рефери — Маркус Хаметер. За VAR будет отвечать немецкий судья Бастиан Данкерт, которому поможет англичанин Пол Тирни.
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