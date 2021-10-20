Фанаты «Спартака» в конце матча с «Лестером» скандируют фамилию Витории

Фанаты московского «Спартака» в концовке домашнего матча 3-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити» скандируют «Руй Витория», передаёт корреспондент «Чемпионата». Счёт — 4:3 в пользу гостей.

Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Лестер».



Матч обслуживает греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступает Аристотелис Диамантопулос.



«Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).