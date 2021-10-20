Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер» обыграл «Спартак» благодаря покеру Даки

«Лестер» обыграл «Спартак» благодаря покеру Даки
Комментарии

Сегодня, 20 октября, проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Лестер». Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.

Футболист «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Соболев получил пас от Зелимхана Бакаева и пробил из угла штрафной. Мяч зацепил спину Сумаре и влетел в сетку — Шмейхель не дотянулся до мяча.

Затем Джордан Ларссон увеличил разницу в счёте. Виктор Мозес пошёл в борьбу и отобрал мяч у Сёюнджю на фланге. Виктор влетел в штрафную и прострелил в центр, а Ларссон в касание переправил мяч в сетку.

После этого игрок «Лестера» Патсон Дака сократил отставание гостей. Келечи Ихеаначо сделал мягкий заброс в штрафную, Дака по центру выскочил один на один и пробил в угол ворот. Затем Дака забил ещё 3 мяча, оформив покер. В ответ на это Александр Соболев забил ещё один мяч.

Встречу обслуживала греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступал Аристотелис Диамантопулос.

Лига Европы. Группа C. 3-й тур
20 октября 2021, среда. 17:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 4
Лестер Сити
Лестер, Англия
1:0 Соболев – 11'   2:0 Дж. Ларссон – 44'   2:1 Дака – 45'   2:2 Дака – 48'   2:3 Дака – 54'   2:4 Дака – 78'   3:4 Соболев – 86'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021