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Юрий Сёмин отреагировал на поражение «Спартака» от «Лестера»

Юрий Сёмин отреагировал на поражение «Спартака» от «Лестера»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити» (3:4).

«Преимущество «Лестера» было по подбору игроков на каждой позиции. Поэтому гости и победили. Что касается качества игры «Спартака», то сложно говорить о качестве, когда проигрываешь. Рассказов? Думаю, тренер разберёт, как он сыграл», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сегодня, 20 октября, проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей. Встречу обслуживала греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

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