«Барселона» и киевское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 20 октября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 19:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды опубликовали стартовые составы на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Мингеса, Пике, Лангле, Дест, Гави, Бускетс, Ф. де Йонг, Л. де Йонг, Депай.

«Динамо» Киев: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Супряга, Буяльский, Кендзёра, де Пена.

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Ему будут помогать ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Жереми Пиньяр.