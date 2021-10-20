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«Барселона» и киевское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

«Барселона» и киевское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 20 октября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 19:45. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды опубликовали стартовые составы на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Мингеса, Пике, Лангле, Дест, Гави, Бускетс, Ф. де Йонг, Л. де Йонг, Депай.

«Динамо» Киев: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Супряга, Буяльский, Кендзёра, де Пена.

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Ему будут помогать ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Жереми Пиньяр.

Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
20 октября 2021, среда. 19:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1-й тайм
1 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Пике – 36'
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