Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев — о Витории: выходить на такой матч с Рассказовым — дурной тренерский вкус

Губерниев — о Витории: выходить на такой матч с Рассказовым — дурной тренерский вкус
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Лестер Сити» (3:4).

«Есть большие вопросы к тренеру «Спартака». Максименко по статистике один из худших голкиперов Премьер-Лиги! Это если опираться только на цифры! Вратарь должен отбивать хоть что-то… Выходить на такой матч ещё и с Рассказовым — это дурной тренерский вкус. Как и выпускать Ломовицкого на замену!

И не надо рассказывать, что там ставить некого… Селихова в ворота! И того же Зобнина правым центральным защитником. В общем, шикарный матч Айртона, Мозеса, Соболева… И ужасный — Руя Витории! И да, все мои ставки сыграли! Ибо я авторитетный футбольный обозреватель!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021