Губерниев — о Витории: выходить на такой матч с Рассказовым — дурной тренерский вкус
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результате матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Лестер Сити» (3:4).
«Есть большие вопросы к тренеру «Спартака». Максименко по статистике один из худших голкиперов Премьер-Лиги! Это если опираться только на цифры! Вратарь должен отбивать хоть что-то… Выходить на такой матч ещё и с Рассказовым — это дурной тренерский вкус. Как и выпускать Ломовицкого на замену!
И не надо рассказывать, что там ставить некого… Селихова в ворота! И того же Зобнина правым центральным защитником. В общем, шикарный матч Айртона, Мозеса, Соболева… И ужасный — Руя Витории! И да, все мои ставки сыграли! Ибо я авторитетный футбольный обозреватель!» — написал Губерниев в телеграм-канале.
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