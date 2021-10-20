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Червиченко: как обвинять Рассказова, если он оставался один в один с игроком лучше него?

Червиченко: как обвинять Рассказова, если он оставался один в один с игроком лучше него?
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру защитника московской команды Николая Рассказова в матче 3-го тура Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Лестер» был немного не готов к скользкому газону, снежку. Атаковали они больше и опаснее, но не было акцентированных ударов. А второй тайм превратили в издевательство. Что касается Рассказова, то как его обвинять: остаётся один в один с игроком, который лучше него. Николай в этой ситуации просто не должен был оставаться один, а все убегали вперёд. Рассказову нужно было либо ломать Даку, либо пытаться с ним играть. Дака ни разу не простил, практически все моменты реализовал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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