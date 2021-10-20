Глушаков – о Рассказове: не нужно брать и убивать парня. Месяц назад все от Коли кайфовали
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы с «Лестером» (3:4).
Напомним, Глушаков защищал цвета московского «Спартака» в период с 2013 по 2019 год.
«Конечно, у «Спартака» были ошибки. Сейчас все будут говорить, как из-под Коли Рассказова забивали. Но почему Колю не подстраховали? Я думаю, что не нужно брать и убивать парня. Месяц назад все от Коли кайфовали, говорили, что он прибавил и хорошо играет.
Были командные ошибки, которые «Спартак» должен разбирать. Турнир продолжается, не нужно голову пеплом посыпать. В первом тайме «Спартак» играл дисциплинированно, но во втором сдулся», — приводит слова Глушакова сайт «Матч ТВ».
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