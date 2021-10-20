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После матча с «Лестером» у VIP-входа на стадион «Спартака» избили журналиста

После матча с «Лестером» у VIP-входа на стадион «Спартака» избили журналиста
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После матча «Спартак» — «Лестер» (3:4) возле VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» избили журналиста, передаёт корреспондент «Чемпионата».

В стычке с неизвестным пострадал журналист РБК Александр Щёголев. И его, и нападавшего отвели в полицейский участок.

Сегодня, 20 октября, проходил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу гостей.

Футболист «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче. Соболев получил пас от Зелимхана Бакаева и пробил из угла штрафной. Мяч зацепил спину Сумаре и влетел в сетку — Шмейхель не дотянулся до мяча. Затем Джордан Ларссон увеличил разницу в счёте. Виктор Мозес пошёл в борьбу и отобрал мяч у Сёюнджю на фланге. Виктор влетел в штрафную и прострелил в центр, а Ларссон в касание переправил мяч в сетку.

После этого игрок «Лестера» Патсон Дака сократил отставание гостей. Келечи Ихеаначо сделал мягкий заброс в штрафную, Дака по центру выскочил один на один и пробил в угол ворот. Затем Дака забил ещё 3 мяча, оформив покер. В ответ на это Александр Соболев забил ещё один мяч.

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