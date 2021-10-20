Белоголовцев: с таким составом «Спартак» ничего нигде не добьётся, не выйдет из группы

Российский телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Игра «Спартака» вызывает противоречивые чувства. Это поражение целиком на плечах менеджмента клуба: короткая скамейка, слабая готовность игроков на конкретных позициях. Как с таким составом можно играть на два фронта? Пропускает матч Кофрие, выходит Рассказов и совершенно не справляется — все голы пришли с его фланга. После второго гола его надо было срочно менять. А менять не на кого. Промес не был до конца готов и не помог команде. До второго тайма «Лестер» просто не включался. А когда включился, мы поняли, что Дака просто перебегает наших защитников.

При этом в межсезонье мы отпустили Мирзова и Глушенкова. Это не шибко качественные игроки, но они могли выйти и усилить. Каждая команда как-то укрепила состав, кроме «Спартака». Если они имели бы в запасе трёх игроков, равноценных основным, тогда можно было бы в этом матче на что-то рассчитывать. С таким составом «Спартак» ничего нигде не добьётся, не выйдет из группы», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.