Тренер «Лестера»: «Спартак» играл классно, но мы подарили им второй гол

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал выездную победу подопечных над московским «Спартаком» (4:3) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Перед матчем мы говорили про скорость, про забегания за спину, но не делали это постоянно. Я доволен результатом, духом команды, доволен игрой во втором тайме, играли агрессивнее. Особенно доволен игрой Дака. Но всегда можно играть лучше.

«Спартак» нас не удивил, они играли классно, первый гол мы пропустили в борьбе, а вот второй мы им подарили. У нас был тяжёлый матч, и второй матч тоже будет сложным.

Мне объяснили, с чем связана минута молчания. То, что о людях до сих пор помнят, скорбят по тем погибшим – это хорошо. Я всем сердцем поддерживаю фанатов, которые скорбят по ним», — передаёт слова Роджерса корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.